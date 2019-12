Conte conferenza stampa di fine anno | «Azzolina ministro della scuola | Manfredi

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) 28 dicembre 2019. Il premier Giuseppeindiha fatto il punto sull’attuale situazione in cui versa il paese, i principali obiettivi dell’esecutivo giallo-rosso e le principali misure adottate per risolvere alcune problematiche, come la fuga dei cervelli all’estero, l’addio di Lorenzo Fioramonti e l’aumento dell’Iva. Nel corso dell’incontro il presidente del Consiglio ha annunciato di voler “inventare un nuovo ministero”: Luciasarà la nuova ministra, atoccherà l’Università e alla Ricerca. «Ringrazio ilFioramonti: abbiamo la necessità, l’ho già detto, di rilanciare il compartouniversità. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti, penso alla Agenzia nazionale delle Ricerche. Ora fare qualche sforzo in più, penso a aumentare i fondi ...

