Conferenza stampa Iachini | «Non mi pongo obiettivi Chiesa ragazzo d’oro»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019): le parole del nuovo tecnico viola durante la presentazione ai giornalisti e tifosi Beppesi è presentato income nuovo allenatore della Fiorentina. Queste le parole del tecnico viola. FIRENZE – «Ho conosciuto Commisso che mi ha detto di rivedersi in me. Ringrazio lui e tutti i dirigenti. Saluto anche Montella con cui ho un buon rapporto e gli faccio un in bocca al lupo per il futuro. Gli auguro le migliori fortune. Sono molto felice di essere tornato nella mia seconda casa. Ho tanti ricordi qui e conosco tante persone. Ho un grande rapporto di stima e affetto nei confronti della città e dei tifosi che mi hanno sempre ricordato anche da avversario. Se sono arrivato qui è anche per ripagare la stima e la fiducia di tutti. Affronto questa avventura con grande entusiasmo e con la voglia di lavorare sul campo. Voglio trasmettere ai ...

GiuseppeConteIT : ?? In diretta da Villa Madama la conferenza stampa di fine anno: - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT sabato 28 dicembre, alle ore 11, terrà la conferenza stampa di fine anno organizzata… - fattoquotidiano : Conte, l’annuncio durante la conferenza stampa di fine anno: “Separiamo Scuola e Università in due ministeri. I nom… -