Conferenza stampa di fine anno di Conte

didel premierper fare il punto sull'azione del governo, nato 4 mesi fa, dall' alleanza tra M5S, Pd, Iv, Leu. Non è soltanto un momento per fare il punto su quanto fatto, compresa la Legge di Bilancio, ma anche per scandire i prossimi obiettivi della legislatura, fino alla scadenza del 2023. Atteso per l'inizio dell'l'annunciato "tagliando" della maggioranza.(Di sabato 28 dicembre 2019)