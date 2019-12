Confcommercio presenta “Gran Salerno”, il cocktail tutto granata (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Arriva in città “Gran Salerno”, l’iniziativa ideata da Confcommercio Campania – sede di Salerno, organizzata in collaborazione con l’Associazione Sofy Music, col patrocinio del Comune di Salerno, grazie all’Assessorato al Commercio, col supporto della Camera di Commercio di Salerno, che nasce con l’intento di sostenere l’immagine dei pubblici esercizi salernitani, oltre a rafforzare il legame con la territorialità, attraverso il lancio promozionale di un cocktail-aperitivo tutto granata, realizzato ad hoc con l’utilizzo di prodotti tipici locali. Saranno circa duemila i cocktail offerti, in assaggio gratuito, dalle venti attività commerciali affiliate che aderiscono all’evento, tra bar e ristoranti, individuabili attraverso una segnaletica dedicata. In occasione della presentazione ufficiale ... Leggi la notizia su anteprima24

