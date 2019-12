Compensi al presidente Tropeano | il chiarimento dell’Ato rifiuti Avellino

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiFa specie, in una provincia in cui succede tutto e il suo contrario, che faccia tanto scalpore l’indennità assegnata ad un sindaco e aldi un ente per lo svolgimento delle sue funzioni. Con deliberazione numero 20 del 17 dicembre, il Consiglio d’Ambitoha approvato all’unanimità – assente il solo consigliere Marco Santo Alaia – “Integrazioni e modifiche allo Statuto dell’Ambito territoriale ottimale”. Il fatto che la deliberazione sia stata assunta a margine della seduta nella quale era prevista l’adozione del piano d’ambito non è sinonimo della volontà di celare quelle che – in un articolo apparso su una testata online – vengono definite “modifiche sostanziali relative alla durata della carica deled allo stipendio”. Si tratta, in realtà, di modifiche ordinarie, previste dall’aggiornamento della normativa ...

