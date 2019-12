Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Provate in questi giorni di whatsapp preconfezionati e video di auguri che chiunque invia a voia mille altri, provate a guardare negli occhi chi incontrate o avete accanto.Uno sguardo semplice, diretto e, possibilmente, sostenuto per qualche secondo. Provate. Vi accorgerete, se non lo ricordaste, che non è cosi semplice farlo. Che riuscire a guardare negli occhi qualcuno non è cosi scontato, così sentimentalmente, umanamente ovvio.E’ più facile non farlo, glissare, non accorgersi abbandonandosi al comodo copione del così si è abituati a fare. Poi accade che, con ilbel sistema simpatico di sentimenti cristallizzati e di empatia accuratamente codificata contro rischi e le ferite della vita, si vada una sera al cinema.Accade che inizi il film e che, se è qualcosa“La Dea Fortuna” di ...

HuffPostItalia : Come insegna Ozpetek, scegliamo ciò che sa scendere fino al nostro cuore - desiana1 : @vfeltri Due sedicenni morte e un ventenne in prigione dovrebbero essere sufficienti a farci tacere ma qualcuno dev… - susialika5 : RT @lisadagliocchib: avremo altra neve e altre rose più perfette?... Sarà con noi la pace come c’insegna Cristo?... quale torcia farà luce… -