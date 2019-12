Colto da malore sul Monte Pafagai nel Bellunese | morto un 53enne

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un uomo di 53 anni èin seguito a unmentre con il fratello stava risalendo il, sopra Lamen, nel. Attorno alle 14.20, la Centrale del 118 è stata allertata e l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è portato sul posto: individuati i due escursionisti in mezzo al bosco, ha sbarcato con un verricello di 30 metri, tecnico di elisoccorso ed equipe medica, che hanno a lungo tentato le manovre per rianimare l’uomo, originario di Feltre, purtroppo invano. Constatato il decesso, la salma è stata affidata a una squadra del Soccorso alpino di Feltre sopraggiunta in jeep, per essere trasportata alla strada e da lì alla cella mortuaria. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è anche intervenuto nel comune di La Valle Agordina, lungo il sentiero 541 dove un 62enne di Belluno che stava effettuando un giro sulZelo, arrivato in ...

