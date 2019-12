Colombia, chiama Uber per scappare con l'amante ma l'autista è suo marito (Di sabato 28 dicembre 2019) Lavinia Greci Il marito tradito ha scoperto la relazione clandestina della donna perché stava guidando il taxi che lei aveva chiamato per andare ad appartarsi con l'amante Avrebbero fatto gli amanti per un anno intero, nascondendo quel rapporto alla perfezione, senza che nessuno si accorgesse della loro relazione clandestina. Tantomeno il marito di lei. Ma una casualità (che si sarebbe potuta evitare) ha fatto in modo che la verità attorno a quella storia venisse a galla. Lei, infatti, per scappare con il suo amante in un motel aveva deciso di ricorrere a Uber, il servizio taxi servito da privati, non immaginando che alla guida di quell'auto potesse esserci suo marito. È accaduto a Barranquilla, città del nord della Colombia. La chiamata (al marito) Secondo quanto riportato da Dagospia, la vicenda, che sembra incredibile, risalirebbe a qualche mese fa, quando Yeimy e Jesus ... Leggi la notizia su ilgiornale

