Coi nuovi arrivi nel governo – Manfredi e Azzolina – salgono a 5 i ministri campani | e a

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Visto che tutto parte dalle dimissioni del ministro dell’istruzione, parafrasando l’incipit dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni potremmo parlare di Quel ramo delConte che volge a mezzogiorno. Con lo sdoppiamento del dicastero lasciato da Fioramonti e la nomina dellae diinfatti a 14 su 23 gli esponenti dell’attualeche provengono dal sud. Il professorche è di Ottaviano fa salire a cinque il numero dei, insieme a Di Maio, Costa, Amendola e Spadafora. Lucia, che è di Siracusa, si aggiunge a altri tresiciliani: Bonafede, Provenzano e Catalfo. Tre sono i pugliesi: oltre allo stesso premier Conte, Boccia e Bellanova. Due i lucani: Speranza e Lamorgese. Senza dare altro significato che quello statistico, possiamo dire che il Conte Due è ilpiù ...

