Codice rosso per coppia gay | arrestato l’uomo che picchiava il marito

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Scatta ilper unagay di Milano.l’uomo cheviolentemente il. Era la quarta aggressione in un anno. Unanata nelle carceri milanesi, ma l’amore tra i due è spesso sfociato in violenze. Botte, maltrattamenti dettate dalla gelosia, ed ancora liti ed urla che preoccupavano i vicini. Sembrerebbe … L'articolopergay:l’uomo cheilproviene da www.inews24.it.

ItaliaViva : Violenza donne, @LAnnibali: 'Migliorare codice rosso' - Corriere : Maltrattamenti in coppia gay, applicato il codice rosso al marito - hasDarkHorse : RT @HuffPostItalia: Botte e segregazione in coppia gay: applicato il 'codice rosso' per il marito violento -