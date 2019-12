Clima | Terra Trentina si occupa di riscaldamento globale

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ilsta provocando impatti sempre più devastanti sulla vita degli esseri umani e sugli ecosistemi naturali ed è quindi fondamentale comprenderne le cause, attribuite all’azione dell’uomo, per poterne limitare gli effetti. L’inserto speciale di, il periodico della Provincia che parla di agricoltura, ambiente e turismo, è dedicato proprio a questo tema. L’ultimo numero del 2019 della rivista, in questi giorni nelle case dei suoi abbonati, si apre con la valorizzazione dei prodotti trentini. In sommario, tra gli argomenti di attualità la nuova legge per l’agriturismo trentino, Vaia un anno dopo, le storie e le emozioni di chi investe in sviluppo rurale. Alcune pagine della rivista sono dedicate alla cimice asiatica con il Piano di azione provinciale, il ruolo di FEM e il contesto nazionale. I contributi tecnici e ...

Agenparl : Su '#Terra #Trentina' focus sul clima che cambia - -