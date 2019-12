Clima | Conte | “L’Ue può essere leader nella transizione energetica”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Noi da soli non possiamo fare nulla, il tema dei cambiamentitici è un tema che non risolvere un piccolo paese come l’italia, non è neppure l’Unione Europea. Però, l’ho detto all’Ultimo consiglio Europeo, possiamo fare molto come Unione Europea. E’ inutile pensare che l’Unione Europea sia l’ombelico del mondo. Ebbene, oggi la nuova frontiera è la svolta green: se vogliamo rivendicare un primato mondiale, la nuova frontiera e’ laship su questa dimensione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la conferenza stampa di fine anno a Villa Madama. “Dobbiamo batterci contro il cambiamentotico e diffondere questa sensibilità in altri paesi. Ovviamente dobbiamo additare la via dellaindustriale ed energetica”, ha aggiunto. “Abbiamo un primato ...

