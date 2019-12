Clamoroso Osvaldo | ritorno in campo? Ci prova il Banfield

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)Pablo Daniel, l’ex attaccante di Roma e Inter potrebbe presto tornare in. Iloffre 6 mesi di contratto Potrebbe avere dell’ultima vicenda di Pablo Daniel. L’attaccante, ormai ritiratosi dal calcio diversi anni fa per tentare la carriera da star musicale, potrebbe adesso tornare in. Secondo la testata argentina Olè, ilavrebbe proposto al classe ’86 un contratto di sei mesi. La palla passa quindi all’ex Roma e Inter, che potrebbe decidere di indossare nuovamente gli scarpini. Leggi su Calcionews24.com

