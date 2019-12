Cinema in lutto | addio alla ragazza che fece innamorare tutti L’attrice è morta a 73 anni

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019)all’attrice statunitense Sue Lyon, la ninfetta protagonista di ‘Lolita’ (1962), il film del regista Stanley Kubrick tratto dall’omonimo romanzo di Vladimir Nabokov, storia della scandalosa ossessione di un uomo maturo per unagiovanissima, Dolores Haze: per la sua recitazione accanto a James Mason e Shelley Winters ottenne una nomination all’Oscar e vinse il Golden Globe come migliore attrice esordiente. Aveva 73. Il decesso, come ha riferito il “New York Times”, è avvenuto giovedì scorso a Los Angeles. Un’amica, Phil Syracopoulos, ha precisato che l’attrice era da tempo malata ma non ha fornito la causa esatta della morte. Il corpo adolescente adagiato sul prato del giardino; il gesto pieno di grazia con cui si toglie gli occhiali da sole, scoprendo in tutto il suo splendore il volto angelico e conturbante; gli ...

