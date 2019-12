‘Ci ho provato con Barbara D’Urso…’ | noto attore conduttore Mediaset svuota il sacco

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019) Paolo Ruffini intervistato da Le Iene Show Dopo anni d’assenza, a gennaio 2020 in prima serata su Italia 1 prende il via la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Dopo varie candidature, a condurre il programma trash di casasarà una coppia inedita composta da Paolo Ruffini e la giunonica Francesca Cipriani. Iltoscano di recente ha rilasciato un’intervista a Le Iene Show parlando oltre alla sua nuova avventura televisiva ma anche chi lo attrae di più menzionandoD’Urso. (Continua dopo la foto) Paolo Ruffini Paolo Ruffini ci haconD’Urso Ebbene sì, dal 7 gennaio 2020 Paolo Ruffini sarà alla guida de La Pupa e il Secchione. Per questa ragione le canaglie delle iene hanno deciso di intervistarlo a modo loro. Altoscano è stato chiesto chi gli fa più sesso nel mondo dello spettacolo. A quel ...

