Chi è Nicoletta Braschi

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 28 dicembre 2019), moglie di Roberto Benigni, è attrice e produttrice. Nata a Cesena nel 1960, appena ventenne si è trasferita a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. La sua carriera di attrice ha avuto inizio con il teatro. Tra gli spettacoli degni di nota quando si parla dei suoi esordi è possibile citare Tutti al Macello e Novelle Esemplari. Nel 1983 è iniziato il sodalizio artistico con Benigni. Il primo film che li ha visti recitare assieme è la pellicola Tu mi Turbi, nella quale lei interpreta il ruolo della madre di Gesù. Il loro primo incontro, come rivelato dallastessa, risale però al 1980. Ai tempi lei aveva solo vent’anni e Benigni, già amatissimo dal pubblico, otto in più. La scintilla è scoccata fin da subito e, come confessato sempre dall’attrice durante un’intervista, è cresciuta grazie agli interessi in ...

LauraCarrese : RT @sonolui: Nicoletta Forcheri Toh chi si ritrova tra i membri del European Council of Foreign Relations, di Soros! - SVespy13 : @kscarlett22_ @Martovich13 Per me è forse la cosa più oscena che potessero pensare a parte se faranno sta cosa che… - sonolui : Nicoletta Forcheri Toh chi si ritrova tra i membri del European Council of Foreign Relations, di Soros! -