Chi è Lucia Azzolina | nuova ministra dell’Istruzione

(Di sabato 28 dicembre 2019) Docente di Storia e Filosofia, deputata pentastellata al primo mandato e, dal 13 settembre scorso, sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel Governo Conte II,è stata nominata dal premier Giuseppe Conte ministro dell’Istruzione, dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti e la decisione di spacchettare il dicastero. Siciliana, nata il 25 agosto 1982 a Siracusa,ha frequentato il Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Floridia, e, dopo il diploma, l’Università di Catania, facoltà di Filosofia. Conseguita nel 2004 la laurea triennale, ha poi proseguito gli studi ottenendo quella specialistica in Storia della Filosofia. Chi èdell’Istruzione Successivamente ha frequentato la Ssis, la scuola per l’abilitazione all’insegnamento, ottenendo il titolo per ...

