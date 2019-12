Chi è Lucia Azzolina | ministro della Scuola del governo Conte bis

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) 37enne, la deputata pentastellataè stata nominata il 28 dicembre nuovodell’Istruzione delbis. Chi è? Originaria di Florinda, in provincia di Siracusa, si è poi trasferita in Piemonte. Due lauree in filosofia e diritto, lo scorso agosto ha ottenuto la carica di dirigente scolastico. Nel partito del Movimento 5 Stelle ha sempre ricoperto il ruolo di responsabile. Deputata alla Camera, è poi divenuta sottosegretaria al ministero dell’Istruzione. Durante i governisi è occupatastesura del decreto salva-precari. Con la sua approvazione, ha posto le basi per una sanatoria di 24 mila posti di lavoro e per un concorso ordinario, altri 24 mila. All’interno delle scuolesvolgeva l’attività di insegnante di sostegno. A questa affiancava il ruolo di sindacalista con Anief,quale è la ...

