Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sono bastate 48 ore al premier Giuseppe Conte per scegliere i successori di Lorenzo Fioramonti. Saràa guidare la, mentre Gaetano Manfredi diventerà il titolare dell’Università e Ricerca. Originaria di Siracusa, con due lauree in Filosofia e Diritto, la 37enneè già Sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione Dirigente scolastica. Nel gennaio 2014 passa di ruolo all’I.I.S “Quintino Sella” di Biella. Nel maggio di quest’anno si classifica tra i vincitori del concorso per dirigente scolastico. Per molti anni è attiva all’interno dell’Anief, prima in Piemonte, poi in Lombardia: rassegnate le dimissioni dal sindacato, tornata ad insegnare al “Quintino Sella”. I primi passi in politica,li compie nel 2018 quando ottiene il maggior numero di voti tra le donne candidate ...

Agenzia_Ansa : Chi è Lucia #Azzolina: dirigente scolastico, sottosegretaria e ora ministra della #scuola - IL PROFILO #ANSA - fanpage : Chi è Lucia Azzolina, la nuova ministra della Scuola - Agenzia_Italia : Chi è Lucia #Azzolina, il nuovo ministro della #Scuola annunciato da #Conte -