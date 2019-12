Chi è Lucia Azzolina | la nuova ministra della Scuola

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019), chi è la, deputata del M5S, è ladopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti. Lo ha annunciato oggi, sabato 28 dicembre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corsoconferenza stampa di fine anno. Il premier ha diviso in due il Miur affidando al rettoreFederico II di Napoli Gaetano Manfredi l’Università e la Ricerca e adla, fino ad oggi sottosegretaria al Miur. Conte: “Divido in due il Miur:sarà, alla Ricerca il rettore Gaetano Manfredi”, 37 anni, nata a Siracusa, è laureata in filosofia e in giurisprudenza. Dopo ladi specializzazione all’insegnamento secondario ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamentostoria efilosofia. Ha anche svolto la pratica forense ...

