Chi è Lucia Azzolina | il nuovo ministro della Scuola

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sarà Lucia Azzolina ildel governo Conte II, al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti. Lo ha annunciato il premier durante la conferenza di fine anno a Villa Madama, spiegando che il ministero così come lo conosciamo si sdoppia, e ad Azzolina si affianca Gaetano Manfredi che diventa il titolare dell'Università e Ricerca. Azzolina, 37 anni, di Siracusa, legata al Movimento 5 Stelle, è già Sottosegretario dello stesso dicastero dall'inizio dell'esecutivo. La neo ministra si è laureata dapprima in filosofia e poi in giurisprudenza nel 2013. Nel gennaio 2014 è passata di ruolo all'I.I.S “Quintino Sella” di Biella. Dopo la laurea in giurisprudenza, ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico. Nel maggio 2019 si è classifica tra gli idonei del concorso per dirigente scolastico, nelle cui graduatorie ...

