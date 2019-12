Chi è Lucia Azzolina | il nuovo ministro della Scuola | Devo tutto alla scuola | per

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) “e il mio amore per essa deriva anche da questo”, scriveva su Facebook, la nuova ministra. La sua nomina è stata annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a Villa Madama. Con lo sdoppiamento del dicastero dell’Istruzione,si affianca Gaetano Manfredi, che diventa il titolare dell’Università e Ricerca.Trentasette anni, originaria di Siracusa e legata al Movimento 5 Stelle,è già sottosegretario dello stesso dicastero dall’inizio dell’esecutivo. Laureata in filosofia e poi in giurisprudenza, la nuova ministra si è occupata anche di diritto scolastico.Nel maggio 2019, è risultata idonea al concorso per dirigente scolastico, nelle cui graduatorie rimane iscritta in ...

