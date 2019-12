Chi è Gaetano Manfredi | nuovo ministro dell' Università | ingegnere che non voleva fare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Uncon un Dna da umanista e un fratello in politica, di cui diceva di non voler seguire le orme., rettore’Università Federico II di Napoli e presidentea Conferenza rettori università italiane, sarà il’Università ea Ricerca. Lo ha annunciato il premier Conte nella conferenza stampa di fine anno, annunciando lo sdoppiamento del dicastero’Istruzione dopo le dimissioni di Fioramonti: la Scuola andrà alla sottosegretaria Azzolina.Nel 2016, sulle pagine di Repubblica,, fratello di parlamentare Pd, aveva negato di voler intraprendere la strada politica. A chi gli domandava se Roma avrebbe mai potuto sedurlo,rispondeva: “Non me. Io quando sono a Roma sono attento a non essere romano. Lì il rischio, il mio timore, è essere ...

