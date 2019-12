Chi è Gaetano Manfredi | ministro dell’Università e Ricerca del governo Conte bis

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nella conferenza stampa di fine anno, il 28 dicembreha annunciato la nomina dicome nuovodell’Istruzione con delega a università e. Chi è? A breve 56enne,è al secondo mandato come presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane. In gioventù frequentò il liceo classico, per poi iscriversi alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II. In seguito alla laurea conseguita con 110 e lode, ottenne il ruolo di dottore diin ingegneria delle strutture e una borsa di studio post-dottorato nel 1994. Dal 1995 al 1998 svolse l’attività ditore in tecnica delle costruzioni, divenendo poi professore associato per i due anni successivi. Nel 2000 ottiene il riconoscimento di professore ordinario proprio all’Università di Napoli Federico II, del quale ...

