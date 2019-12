Chi è Gaetano Manfredi | il nuovo ministro dell’Università e Ricerca

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Chi è, ildell’Università edel Conte 2. Dall’impegno con Prodi al ruolo di rettore. ROMA –è ildell’Università edel Conte 2. Il premier, dopo le dimissioni di Fioramonti, ha deciso di dividere il palazzo dell’Istruzione in due con Lucia Azzolina che dovrà occuparsi della scuola fino al liceo. Per il professore napoletano si tratta di un ritorno al governo. Durante il Prodi II è stato nominato consigliere delper le riforme e le innovazioni della Pubblica Amministrazione Luigi Nicolais, del Democratici di Sinistra. Chi è, il curriculum deldel governo Conte Nato a Ottaviano il 4 gennaio 1964 (Capricorno),ha iniziato la carriera di professore universitario subito dopo la laurea in ingegneria presso la Federico II ...

