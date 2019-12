Chi è Gaetano Manfredi | il nuovo ministro dell’Università e della Ricerca

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine anno a Villa Madama ha annunciato chi saranno i successori del dimissionario exLorenzo Fioramonti. Il dicastero verrà diviso in due: a Lucia Azzolina sarà affidato ildell’Istruzione, mentre aquello dell’Università e, classe 1964, dal 1° novembre 2014 è rettore dell’università degli Studi di Napoli Federico II. Presiede inoltre la Crui, la conferenza nazionale dei rettori. Ingegnere, si è laureato nel 1988 con la votazione di 110/110 e lode e ha intrapreso l’attività di docenza universitaria prima come professore associato (nel 1998), poi ordinario (nel 2000) con una cattedra in Tecnica delle Costruzioni presso lo stesso Ateneo partenopeo. Dal 2006 al 2008, durante il secondo governo Prodi, è stato consigliere del ...

HuffPostItalia : Chi è Gaetano Manfredi, nuovo ministro dell'Università: ingegnere che non voleva fare politica - fattoquotidiano : Università, chi è il nuovo ministro Gaetano Manfredi: ingegnere, guida la Federico II di Napoli e presiede la confe… - mantralex : Gaetano Manfredi ministro dell'Università e della Ricerca: chi è il rettore della Federico II -