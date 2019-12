Chi è Gaetano Manfredi | il nuovo ministro dell’Università e della Ricerca

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 28 dicembre 2019) Chi è, ilLorenzo Fioramonti come abbiamo scritto in questo nostro articolo si è dimesso dadell’Istruzione, dell’Università enei giorni scorsi. Conte ha annunciato che al suo posto andranno Lucia Azzollina, deputata del M5S all’Istruzione (attualmente è sottosegretaria) eche avrà la responsabilità dell’Università e. Chi è, cenni biografici e profilo Chi è? Nato ad Ottaviano il 4 gennaio del 1964 è rettore dell’Università Federico II di Napoli. Laureatosi in Ingegneria nel 1988 presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 110/110 e lode,è specializzato in tecnica delle costruzioni, ingegneria civile e rischio sismico. ...

