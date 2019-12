Chef Rubio | l’addio alla Tv e la missione a Gaza

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 dicembre 2019), dal mondo a, dal mondo a, dal mondo a, dal mondo a, dal mondo a, dal mondo a, dal mondo aDa ieri 27 dicembreè ain Palestina per partecipare al progettoFreestyle, consociato al Centro Italiano di Scambio Culturale Vittorio Arrigoni-VIK, ovvero un gruppo di persone e volontari di diversa formazione il cui obiettivo è organizzare progetti di emergenza umanitaria per aiutare la popolazione di. Questo avviene diffondendo messaggi d’inclusione attraverso attività culturali e sportive come lo skate, il circo, la cucina, il wiriting, la musica e laboratori di educazione all’affettività e scambio con le donne. Sul suo sito, www..it, Gabriele Rubini, dopo l’annuncio un paio di masi fa della chiusura del contratto con Discovery Channel (per il ...

rubio_chef : - HuffPostItalia : Chef Rubio lascia la tv e va in missione a Gaza: 'Finalmente dentro!' - repubblica : Chef Rubio: 'Ecco perché ho lasciato la tv. In missione umanitaria a Gaza' -