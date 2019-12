Chef Rubio addio alla tv va Gaza per una missione umanitaria con ONG italiana

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 28 dicembre 2019) In molti si chiedevano che fine avesse fattodopo le infinite polemiche con Matteo Salvini. Il famososembrava fosse scomparso aveva lasciato la tv e i suoi programmi su Discovery non andavano più in onda. Si erano fatte tantissime ipotesi sulla decisione dellodi direai suoi seguiti programmi. Poi è stato, dopo tanto clamore, lo stessoa rilevare i motivi del suo: “da oggi è aper iniziare un periodo di cooperazionecon la ONGACS – Associazione Cooperazione e Solidarietà, in collaborazione con il Centro Italiano di Scambio Culturale Vittorio Arrigoni-VIK. dal 27 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020 sarà tra i protagonisti del progettoFreestyle nato nel 2014 e poi, dal 2011, consociato al Centro Italiano di Scambio Culturale Vittorio Arrigoni-VIK”. Lovuole raccontare documentando ...

rubio_chef : - HuffPostItalia : Chef Rubio lascia la tv e va in missione a Gaza: 'Finalmente dentro!' - repubblica : Chef Rubio: 'Ecco perché ho lasciato la tv. In missione umanitaria a Gaza' -