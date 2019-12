Checco Zalone | Tutto è politica ma non ho fatto un film anti Salvini

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Cinzia Romani Al lancio di Tolo Tolo, le élites di massa si scatenano. Giornalisti, curiosi, popolo del web: tutti aspettano il Verbo. E, in cuor suo se la ride: «Speriamo negli incassi», si augura fingendo noncuranza. Il suofa pensare che servano nuovi italiani «Può essere una lettura. Tolo Tolo non è unsu persone che cercano un futuro diverso, ma semplicemente un futuro. Cito De Gregori: La gente sa benissimo dove andare/ quelli che hanno letto milioni di libri/ e quelli che non sanno parlare». Come mai le scene da Mamma Roma? «Dovevo usare I 400 colpi di Truffaut, ma non ci hanno dato i diritti». E che dice della sua imitazione di Mussolini? «È stato divertente: c'è questo cogli... (è lui stesso ndr) che parla come il Duce».ha detto che la farebbe senatore a vita. Chiacchiere. Se non vedo i fatti...si sentirà deluso? Che caz.. ...

Avvenire_Nei : Checco #Zalone l'africano: ecco perché #ToloTolo siamo tutti noi - RollingStoneita : Perché è l'unico che sa parlare a tutti gli italiani (sì: tutti). E perché nel nuovo film #ToloTolo lancia un messa… - matteosalvinimi : Adesso qualcuno a sinistra crocifigge anche Zalone nel nome del “politicamente corretto”. Roba da matti, Checco sei… -