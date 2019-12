Che fine ha fatto Giulia Calcaterra? Dopo L’Isola dei famosi | la ex velina è sparita

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019) La showgirlè ormai lontana dai riflettori da diverso tempo. La ricorderete soprattutto per essere stata ladi ‘Striscia la Notizia’ e per aver partecipato nel 2017 a ‘L’isola dei’. In quest’ultima esperienza aveva dato vita a diversi litigi e scontri con Raz Degan per via dei rispettivi caratteri forti che non permettevano di raggiungere un punto di incontro. Ma adesso chehala giovane? Sul profilo Instagram, dove è molto seguita, ha innanzitutto svelato di non avere più alcun rapporto con l’ex collega del tg satirico di Canale 5, Alessia Reato. Ad una domanda di un fan, che le aveva chiesto se fossero ancora amiche, lei aveva risposto con un ironico: “Io e chi?”. Ma andiamo adesso a conoscere i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il mondo della televisione. (Continuala ...

CarloCalenda : Ragionamento acuto e condivisibile. La destra non paga dazio perché ha una proposta chiara (che non condivido ovvia… - fattoquotidiano : La ratio della legge non è aiutare tutti i giornali che non stanno in piedi: va applicata [di Marco Palombi]… - renatobrunetta : Che fine ha fatto il #MES? L'argomento è completamente stato messo in soffitta. Se è vero che l'Ue ha concesso un p… -