Cgia: Burocrazia pesa su Pmi per 57 Mld

"Il costo annuo sostenuto dalle aziende per la gestione dei rapporti con la Pa ammonta a 57 mld di euro,pari a 3 punti di Pil...penalizzando soprattutto le Pmi". Così il coordinatore dell'Ufficio studi della, Zabeo. Ciò rappresenta "un freno allo sviluppo, agli investimenti e all'occupazione". Per laè sbagliato non riconoscere anche l'eccellenza di"molti settori del nostro pubblico impiego".Tuttavia, "mediamente la nostra Pa presenta livelli di efficienza abbondantemente insufficienti, soprattutto nel Mezzogiorno".(Di sabato 28 dicembre 2019)