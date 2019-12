Cerreto Sannita | domani il Presepio Vivente Itinerante poi il ‘Concerto di Capodanno’

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sempre più fitto il calendario degli eventi natalizi ava in scena la tradizionale rappresentazione delorganizzato dal Comitato Festa Sant’Anna. Si tratta della sesta edizione della manifestazione ormai radicata nella cultura popolare di. Si parte dalle ore 11.30 presso la Chiesa di San Gennaro con l’apertura ufficiale della kermesse, proseguendo poi col corteo verso piazza Roma, con la Presentazione al Tempio e l’Annunciazione. Si arriva poi Largo San Rocco dove è in programma l’Incontro dei Magi con Erode. Dalle 14.00 in poi è previsto un servizio navetta che condurrà tutti aVecchia dove ci saranno prima l’Annunciazione e poi l’Incontro tra Maria e Giuseppe. Si chiude nella suggestiva “Grotta” allestita vicino alla Chiesa di Sant’Anna con l’Adorazione del Bambino. ...

