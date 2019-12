C' è il premier dietro i frondisti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Vittorio Macioce «Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti, Frate, Galizia, Grande, Lapia, Romano, Vacca, Vallascas...». Non è la squadra titolare dei Cinque Stelle più due riserve. Sono i deputati che non hanno restituito neppure un euro del proprio stipendio alle casse del movimento. Poi ci sono i senatori e sugli equilibri politici pesano ancora di più. Eccoli: «Anastasi, Bogo, Ciampolillo, Di Marzio, Di Micco, Giarrusso, Lorefice». A scandire i nomi con una certa foga è Pierluigi Paragone, ormai in odore di eresia e sempre più ai margine, al confine dell'espulsione. Quello di Paragone è una sorta di contropiede, attacca per ribaltare l'azione e difendere le ragioni di chi si sente ingiustamente sotto accusa. Non usa la penna per la sua denuncia, ma un video messaggio su Facebook, rispolverando il suo passato da giornalista televisivo. Rivela così la ...

