Cattedrale Notre-Dame | nuova minaccia di crolli ferma il restauro

(Di sabato 28 dicembre 2019)diilNuovi rallentamenti per i lavori didellametropolitana didi Parigi, che il 15 aprile 2019 è stata gravemente danneggiata da un incendio che ha causato il crollo del tetto e della guglia. Difficile dimenticare le tragiche immagini trasmesse in diretta del violento fuoco che, nella notte, aveva divorato uno tra i più famosi siti UNESCO europei. LEGGI ANCHE: Incidente aereo Kazakistan: ci sono una decina di vittime, l’accaduto I lavori dirinviati al 2021 Il rettore di, Patrick Chauvet, ha fatto sapere che sarebbe impossibile cominciare i lavori dise non vengono prima rimossi i resti del ponteggio metallico che era già presente durante l’incendio. Il rettore ha poi aggiunto un’informazione molto sconfortante, ribadendo che la struttura ...

