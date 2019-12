Caterina Balivo senza trucco in vacanza | è meravigliosa

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sembra essere una regola non scritta: sui social e sulle copertine dei giornali è possibile pubblicare solo foto in cui si è perfetti edifetti. Le star del mondo dello spettacolo e del web, così, sfoggiano tutte make-up invidiabili e sofisticati., però, è andata controcorrente e si è mostrata. Sarà merito dell’aria fresca di montagna, l’amore dei suoi familiari, il successo di Vieni da Me, o le vacanze natalizie, maappare in forma ed estremamente radiosa. Consapevole della sua bellezza, durante unain montagna, dove si è divertita a sciare, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto molto particolare. Nessun look mozzafiato, almeno per questa volta, e nessun make-up da commentare.si è mostratatrucchi einganni: via ombretto, via il mascara e il fondotinta. Tolti anche i filtri, che talvolta ...

zazoomnews : “Senza trucco senza inganno”. Caterina Balivo la foto in versione acqua e sapone è una sorpresa. E i fan si inchina… - Noovyis : (“Senza trucco, senza inganno”. Caterina Balivo, la foto in versione acqua e sapone è una sorpresa. E i fan si inch… - zazoomblog : “Senza trucco senza inganno”. Caterina Balivo la foto in versione acqua e sapone è una sorpresa. E i fan si inchina… -