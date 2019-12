Catania | la lettera della società ai calciatori | «Trovatevi un’altra squadra»

Leggi la notizia su calcionews24

Regalo di Natale indigesto per i giocatori in casa Catania. La società siciliana che milita in Serie C ha infatti fatto sapere ai suoi giocatori che dovranno trovarsi un'altra squadra tramite una lettera che è stata riportata dal portale TuttoC. Sembra che i destinatari siano: Mbende, Saporetti, Marchese, Fornito, Lodi, Welbeck, Di Piazza, Biagianti, Curiale, Barisic. Ecco il contenuto. «Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico.», si legge. Poi: «Il Calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti ...

