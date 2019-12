Cast e personaggi di The Gift su Netflix | la serie fantasy turca già rinnovata per la

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un viaggio in uno dei siti archeologici più antichi del mondo può cambiare la vita: questa è la trama di Thesu, nuova produzioneappena approdata sulla piattaforma. Scritta da Jason George e Nuran Evren Şit, la prima stagione è composta da otto episodi ed è stata pubblicata per intero il 27 dicembre. Latv è l'adattamento del romanzo Dünyanın Uyanışı di Şengül Boybaş. Beren Saat veste i panni di Atiye, una pittrice di Istanbul che scopre come il sito archeologico di Göbekli Tepe (al confine con la Siria) sia inspiegabilmente collegato al suo passato. La giovane ha una vita apparentemente perfetta, ma mentre si prepara ad allestire la sua prima mostra, un archeologo di nome Erhan (Mehmet Günsür) scopre un simbolo tra le rovine che collega Atiye a Gobekli Tepe in modo del tutto misterioso. Per l'artista inizia così un percorso intimo e personale alla ricerca di ...

