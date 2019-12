Casoria, panettoni artigianali con i prodotti del territorio (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCasoria (Na) – Da più parti si racconta che l’etimologia dice con certezza che è dal pane che discende il dolce simbolo del Natale Nazionale molto imitato in tutto il mondo, anche se in molte produzioni d’eccellenza si sta iniziando a notare una lodevole tendenza alla destagionalizzazione di questo prodotto dolciario tradizionale è innegabile infatti che questo sia ancora il principale periodo nel quale il panettone entra nelle nostre case. Ma è dentro i panifici del nostro Paese che sta prendendo coraggio la tendenza da forno. Sicuramente i nostri fornai, stanno diventando più competenti, con un nuovo approccio di tipo culturale, che vede protagonista le nuove generazioni sempre più devoluti alla causa della lavorazione della pasta madre. Se ne è parlato al Panificio Pietro Baino di Casoria in Provincia di Napoli, dove da ... Leggi la notizia su anteprima24

