Caso Dolfuss | sette a processo | tra loro anche Anna Rita Rovelli e il suo ex marito

(Di sabato 28 dicembre 2019)rinviati a giudizio, undici prosciolti. È la decisione del gup milanese Giusy Barbara, che ha mandato aalcuni dei “clienti italiani vip” del barone italo-svizzero Filippoe del commercialista Gabriele Bravi per aver aggirato il fisco tra il 2010 e il 2015. Dollfus e Bravi sono ritenuti gli artefici di una “complessa struttura operativa” composta da società con sede a Lugano e a Panama. La notizia del rinvio a giudizio è di un paio di settimane fa, ma è stata resa nota in queste ore. Il dibattimento si aprirà il prossimo 12 febbraio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale, dove dovranno presentarsi – tra gli altri –(la figlia del petroliere Nino, uno dei protagonisti delImi Sir) e il suo exFrancesco Bellavista Caltagirone, già presidente del gruppo Acqua Marcia, ex socio di Cai, ...

