Caserta, vende un telefonino rotto: ucciso immigrato (Di sabato 28 dicembre 2019) Ignazio Riccio L’episodio è accaduto a Castel Volturno, dove è alta la concentrazione di extracomunitari. I militari hanno identificato l’omicida Un omicidio efferato per un banale motivo: aveva venduto un telefonino non funzionante ad un suo connazionale e di fronte alla richiesta di quest’ultimo di restituzione dei soldi si era rifiutato. È stato colpito ripetutamente alla testa con una pietra un 30enne immigrato, originario della Liberia, ammazzato da un 22enne della Guinea, che qualche ora dopo è stato fermato dai carabinieri. L’episodio è accaduto a Castel Volturno, nel Casertano, dove è alta la concentrazione di extracomunitari. I militari hanno ascoltato le testimonianze di alcuni amici della vittima, riuscendo a identificare l’omicida. L'immigrato ora subirà un veloce processo e rischia di essere rimpatriato. Castel Volturno è una polveriera, con ventiquattromila ... Leggi la notizia su ilgiornale

