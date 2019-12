Caserta | si masturba davanti a una bambina di 12 anni | arrestato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ignazio Riccio A denunciare l’episodio era stata la madre, che si era rivolta ai carabinieri È finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione di minorenne un uomo di Macerata Campania, in provincia di. A fermarlo sono stati i carabinieri su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Dalle indagini delle forze dell’ordine si è scoperto che l’uomo aveva seguito unadi 12ndosia lei. A denunciare l’episodio era stata la madre, che si era rivolta ai carabinieri. I militari, grazie a pedinamenti, testimonianze di terzi e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del luogo in cui è accaduto il fatto, sono riusciti a raccogliere elementi di colpevolezza ai ddell'uomo, per il quale come detto è scattata la custodia cautelare agli arresti domiciliari. Un caso simile, ...

francobus100 : Segue una bimba di 12 anni e si masturba davanti a lei: preso - lupettorosso76 : RT @mattinodinapoli: Segue una bimba di 12 anni e si masturba davanti a lei: preso - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Segue una bimba di 12 anni e si masturba davanti a lei: preso -