Caserta | scoperte 80 persone che lavoravano in nero ma percepivano il reddito di

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ignazio Riccio Solo di somme già acquisite materialmente, il danno calcolato dalle Fiamme gialle per le casse dello Stato ammonterebbe a oltre duecentomila euro Sono 80 lecheildi cittadinanza senza averne dirittodalla Guardia di finanza di. Un blitz dei militari che ha permesso di far scattare 64 denunce all’autorità giudiziaria e 16 segnalazioni all’Inps per l'interruzione dell'erogazione del sussidio economico. Ennesima truffa in Campania di soggetti che, oltre ad usufruire deldi cittadinanza,in. Venditori abusivi, commercianti fittizi e perfino contrabbandieri di sigarette. Ora per loro si apriranno le porte del tribunale. Solo di somme già percepite materialmente, il danno calcolato dalle Fiamme gialle per le casse dello Stato ammonterebbe a oltre duecentomila euro. Complessivamente, i controlli ...

