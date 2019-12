CasaPound | nell’anniversario della fondazione torna la scritta rimossa

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) In occasione del 16esimo anniversario dalla nascita del movimento neofascista più noto d’Italia,ha temporaneamente ricollocato la sua storicalo scorso agosto per ordinesindaca Raggi) di fronte alla facciata del palazzo di via Napoleone III che occupò nel lontano 26 dicembre 2003. Il flash mob è stato organizzato davanti allo storico quartier generale di quello che fino al giugno di quest’anno è stato un partito politico e che recentemente èto ad essere un semplice movimento a causa dei pessimi risultati elettorali.ricolloca laPer pochi minuti le lettere del nomesonote nella via dove per anni hanno fatto bella mostra di se, almeno fino alla rimozione coatta ordinata lo scorso agosto dal Comune di Roma. In quell’occasione infatti, la sindaca Virginia Raggi aveva inviato una lettera al ...

