Cartomante gli legge il futuro | ma al cliente non piace ciò che sente e lo prende a

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 28 dicembre 2019) E’ successo tutto in pochissimi minuti a Ponte San Giovanni in provincia di Perugia. Unha letto ila un uomo, ma alnon è piaciuto ciò che ha sentito. L’uomo ha pagato il dovuto, ha fatto finta di nulla ma poi si è brutalmente vendicato. Dopo la seduta, ilha chiuso lo studio e si è avviato verso l’auto ma si è accorto che le ruote erano a terra. Si è piegato per vedere cosa fosse effettivamente successo ma nell’oscurità è spuntato un uomo, il suo, con un bastone tra le mani che lo ha colpito al capo. Ilè stato subito soccorso e trasportato al più vicino ospedale. Per fortuna nulla di grave, la prognosi è di 20 giorni. Dove è avvenuta l’aggressione sono intervenuti i Carabinieri che hanno iniziato a indagare sull’accaduto. Non si sa il perché di un simile gesto. Forse ilha pensato che il...

MYSS_FETA : La zia cartomante ha sentenziato che ho grande affinità con gli ariete LO SAPEVOOO - Astrocartomant1 : I sensitivi e gli indovini hanno usato i tarocchi per centinaia di anni e Trusted Tarot ti darà una lettura accurat… -