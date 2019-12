Carlo Ancelotti ha individuato l’attacante per il suo Everton | Dries Mertens

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha conquistato la sua prima vittoria in Inghilterra ed ora pensa al mercatoha esordito alla grandissima in Premier League conquistando i suoi primi tre punti da nuovo allenatore dell’e ora pensa al mercato in vista di gennaio per rinforzare la sua squadra. La redazione di Calciomercato.com fa sapere che l’ex tecnico del Napoli, sfruttando il suo contratto in scadenza e il rinnovo ormai distante, starebbe pensando aconsidera il belga il giocatore ideale per il suo reparto offensivo, ma ci sono da battere alcune concorrenti poichèpiace anche al Borussia Dortmund e all’Inter. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fedele su Sarri: “La Juventus non è nel suo ambiente” Agostinelli: ”Napoli, la più grande delusione del campionato” Napoli-Lobotka – Raggiunto l’accordo sull’ingaggio, ...

