Caravello su Kulusevski | ”Inter | Juventus e Napoli lo vogliono a gennaio!”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) Danilo, procuratore, ha parlato a Radio Sportiva di calciomercato e dinel mirino di Inter,. Queste le sue parole: SU IBRAHIMOVIC AL MILAN “Ibrahimovic al Milan? Ritorno voluto, può spostare gli equilibri, ma solo lui non basterà ai rossoneri. Sicuramente è un arrivo che potrebbe scatenare delle partenze. Milan e Fiorentina dovranno fare parecchio in un mercato particolare come quello invernale, Roma ehanno bisogno di innesti di assestamento, lainvece guarderà già al futuro. SU VIDAL Vidal? È attratto dalla Serie A e dal voler nuovamente lavorare con Conte, poi l’Inter è un club di altissimo livello. Polemiche con il club? Un modo per forzare la mano, una strategia da una parte per strappare il prezzo migliore e dall’altra per far capire che se ne vuole andare.SUL PARMA Parma? Negli ultimi ...

ParmaLiveTweet : Caravello: 'Parma come Atalanta e Torino, si può. Kulusevski? Gara a tre per gennaio': Agente di mercato con alcuni… - ilnapolionline : Caravello, proc.: 'Kulusevski? Inter, Juve e Napoli stanno facendo a gara per assicurarselo a gennaio' -… - news24_napoli : Caravello svela: “Il Napoli sta facendo a gara con Inter e Juve per… -