Camilla Parker Bowles è la regina dei fornelli

(Di sabato 28 dicembre 2019) Carlo Lanna Non è solo la duchessa di Cornovaglia,è soprattutto una cuoca provetta ed è il figlio Tom che lo rivela in un libro di ricette Da sempre è stato il primo grande amore del Principe Carlo e la donna che ha reso un vero inferno la vita della principessa Diana. Ad oggiè la duchessa di Cornovaglia, è una moglie fedele, è una donna che conserva il suo stile e il suo fascino e, per di più, è una donna che è riuscita a trovare il suo posto d’onore all’interno della royal family. Non è più vista come il terzo incomodo in una relazione infelice,viene vista finalmente come una donna, al di là del suo passato. Soprattutto è una duchessa che è bravissima a cucinare. Lo rivela il figlio Tom, di 44 anni, nato dal primo matrimonio dicon Andrew. Critico gastronomico e scrittore, ma anche ...

