Calendario Serie B 29 dicembre | orari partite | programma | tv e streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) La diciannovesima giornata dellaB 2019-2020 di calcio, ultima del girone d’andata, si giocherà interamente domani, domenica 29. Un match verrà giocato alle ore alle 12.30, ben sette alle 15.00, uno alle 18.00 ed uno alle 21.00. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledella diciannovesima giornata dellaB 2019-2020 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su RaiSport e DAZN come di seguito specificato. Con DAZN 3diA TIM a giornata in esclusiva e tutta laBKT IN, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!B 19ª GIORNATA ANDATA 12.30 Pescara-Chievo – DAZN 15.00 Cittadella-Virtus Entella – DAZN 15.00 Crotone-Trapani – DAZN 15.00 Juve Stabia-Cosenza – DAZN 15.00 Perugia-Cosenza – DAZN 15.00 Pisa-Frosinone – DAZN 15.00 ...

letizia_albanes : RT @melcutex: #skamitalia siamo già euforici e in tendenza solo perché abbiamo visto nel calendario di @NetflixIT la nostra serie del cuore… - infoitsport : Serie B in tv oggi, calendario partite 26 dicembre: programma, orari, streaming e palinsesto - hemmingxs1 : RT @melcutex: #skamitalia siamo già euforici e in tendenza solo perché abbiamo visto nel calendario di @NetflixIT la nostra serie del cuore… -