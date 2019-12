Calciomercato | nuovo attaccante per il Parma | pazza idea Atalanta e duello Samp-Cagliari

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) La sessione dientra sempre più nel vivo, si muovono le squadre del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzare le rose per gennaio ma anche per la prossima stagione. Dopo qualche giorno di pausa riprendono le trattative, ecco tutte le operazioni nel dettaglio. ROMA – “Eventuali rinforzi devono migliorare la rosa, non e’ facile. Prenderemo qualcuno se ci saranno delle uscite per alzare il livello. Petagna? E’ un ottimo giocatore, ma non per il mio gioco. In quale reparto vorrei rinforzi? Forse tutti e tre. Smalling? Mi aspetto possa restare, lui e’ un grandissimo giocatore che si e’ adattato molto bene al calcio italiano. Gli piace stare a Roma e il gruppo gli vuole bene”. Importanti indicazioni di Fonseca che chiude la porta all’arrivo dell’Petagna. JUVENTUS – Ci sarebbe anche la ...

DiMarzio : #Nicola (già a Genova) nuovo allenatore del @GenoaCFC: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza. Sia… - MarcoBovicelli : #Genoa, ecco #Nicola: accordo raggiunto col club del presidente Preziosi, le prime immagini da nuovo allenatore ????… - tvdellosport : ??UFFICIALE ??Zlatan #Ibrahimovic è un nuovo giocatore del #Milan ??Lo svedese torna in rossonero dopo 7 anni ??Nelle… -